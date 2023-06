La fédération italienne lance un plan de lutte contre l’antisémitisme

Après le racisme, l’antisémitisme.

Ce mardi, la Fédération italienne de football a signé une charte qui vise à stopper tous les comportements antisémites et les symboles néonazis des stades italiens. À commencer par le numéro 88 que portaient deux joueurs de Serie A cette saison, Mario Pasalic et Toma Basic. Un nombre qui cache derrière ses deux chiffres une connotation dérangeante. En effet, dans la mouvance néonazie, le nombre composé de deux huit se transcrit par les lettres de l’alphabet HH et signifie « Heil Hitler » . De fait, les ministres des Sports et de l’Intérieur italiens ont décidé de « ne pas assigner aux joueurs un maillot portant le numéro 88, considéré comme une référence explicite à la symbolique nazie ». Plusieurs incidents ont déjà été repérés en tribunes ces derniers mois, menant jusqu’à l’expulsion de stade à vie.…

AC pour SOFOOT.com