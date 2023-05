La Fédération espagnole annule le carton rouge de Vinicius Junior

Ce retournement de veste.

À la fin du match du Real Madrid sur la pelouse de Valence, des échauffourées ont éclaté entre Vinicius Junior, victime de racisme de la part des supporters valenciens, et des joueurs adverses. L’ailier brésilien a alors reçu un carton rouge pour avoir frappé Hugo Duro au visage. Mais après plusieurs visionnages et le licenciement de six arbitres dont Nacho Iglesias Villanueva, responsable de la VAR ce soir-là, l’attaquant du Real Madrid pourra jouer ce mercredi soir contre le Rayo Vallecano. Au cours des conflits, Villanueva n’a envoyé qu’une partie de la séquence totale à l’arbitre central, qui n’a donc pas eu accès à l’entièreté de l’action où l’on voit Vini se faire étrangler par celui qu’il balayera du poing quelques instants plus tard.…

