La Fédération anglaise enquête sur Thomas Tuchel

Le Tuchel 2 : Le Rêve américain. Troisième de la Coupe du monde 2026 – soit la meilleure performance du pays depuis la victoire en 1966 – l’Angleterre est passée proche de (re)marquer son histoire. Pourtant, la Fédération anglaise (FA) ne semble pas vraiment satisfaite du bronze arraché à la gueule des Bleus. Comme le détaille le Sun (à prendre avec des pincettes donc), la FA a lancé une enquête interne, visant à définir les défauts tactiques de Thomas Tuchel durant le tournoi, notamment la défaite en demies face à l’Argentine.

En plus du volet tactique, la fédé souhaite également avoir des éclairages sur les choix de Tuchel , qui a décidé de ne pas sélectionner Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer ou encore Phil Foden. Une première réunion a ainsi eu lieu la semaine dernière à St George’s Park (le Clairefontaine local) entre le staff (Thomas Tuchel, son assistant Anthony Barry, le préparateur physique Nico Mayer, l’entraîneur des gardiens Hilario Henrique, et l’analyste vidéo James Melbourne) et John McDermott, le directeur technique de la FA.…

AB pour SOFOOT.com