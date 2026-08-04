La Fédé jordanienne accuse Infantino de chantage

L’ambulance commence à être criblée de balles. Dans la tourmente depuis plusieurs jours et lâché par de plus en plus de proches, Gianni Infantino a dû se décomposer devant le long tweet du prince Ali ben Al Hussein, président de la Fédération jordanienne, posté mardi. Ce dernier accuse le boss de la FIFA de chantage , rien que ça.

Un soutien ou un sort

« Depuis des mois, la FIFA refuse de nous aider (sur les problématiques citées plus bas, NDLR) , mais on m’a fait savoir oralement, pendant la Coupe du monde, qu’ un soutien à Infantino aiderait grandement notre Fédération » , a-t-il écrit.…

EL pour SOFOOT.com