28/08/2023

La fédé espagnole menace de quitter l’UEFA en cas de sanction envers Rubiales

Place au chantage, désormais.

Après sa démonstration de force viriliste lors d’une assemblée générale où l’on attendait sa démission, Luis Rubiales a été suspendu 90 jours par la FIFA. Si l’instance mondiale n’a pas tardé à se saisir du dossier, l’UEFA, institution du football européen, ne s’est pas encore prononcée. « La relation professionnelle entre Rubiales et le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a abouti à une amitié personnelle » , indique notamment une source de la Fédération espagnole à la radio Onda Cero. De leur côté, les clubs et le gouvernement poussent pour le voir quitter son poste, après l’épisode du bisou non consenti à Jenni Hermoso.…

