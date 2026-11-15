« La Fed a encore du travail à faire en matière d'inflation », déclare le président de la Fed de Kansas City

La Réserve fédérale américaine dispose des outils et a la responsabilité de faire face à des pressions sur les prix qui « s'emballent », et la banque centrale « a du pain sur la planche en matière d'inflation », a déclaré dimanche Jeff Schmid, président de la Réserve fédérale de Kansas City.

S'exprimant lors d'une conférence des coopératives de crédit à Hawaï, M. Schmid n'a pas spécifiquement appelé à de nouvelles hausses des taux, mais a déclaré que l'inflation était « à un niveau inquiétant, supérieur à l'objectif de stabilité des prix de 2 %, et qu'elle évoluait dans la mauvaise direction ».

Les discours courants qui ont récemment émergé concernant la nature de l’inflation actuelle et la capacité de la Fed à la contenir sont erronés, a déclaré M. Schmid.

Tout d’abord, a expliqué M. Schmid, l’idée selon laquelle une inflation élevée serait le reflet de chocs d’offre répétés néglige le fait que « l’inflation est toujours le résultat d’un déséquilibre entre l’offre et la demande. C’est dans un contexte de forte demande qu’une perturbation de l’offre fait grimper les prix. La demande joue toujours un rôle dans l’inflation, et la Fed, grâce à son influence sur la demande, dispose toujours des outils et a la responsabilité de lutter contre l’inflation ».

M. Schmid, qui n’est pas membre votant du Comité fédéral de l’open market cette année, a ajouté qu’il rejetait également l’idée selon laquelle les sources actuelles de l’inflation induite par la demande — comme le développement de l’intelligence artificielle — résisteraient à la politique de la Fed.

La Fed a relevé ses taux d’un quart de point de pourcentage en septembre, les portant à 3,75 %-4,00 %, mais a choisi de ne pas les relever à nouveau lors de la réunion du mois dernier.

À la suite des derniers chiffres de l’inflation, supérieurs aux prévisions, et des commentaires d’autres responsables de la Fed, dont l’influent gouverneur Christopher Waller, les marchés à terme sur les taux d’intérêt anticipent désormais pleinement une hausse d’un quart de point lors de la réunion de décembre, avec une faible probabilité d’une hausse d’un demi-point.

« Je contesterais également l’idée selon laquelle l’atteinte de notre objectif d’inflation nécessite une réaction de la part d’un ensemble particulier de prix, par exemple ceux des biens technologiques liés à l’IA », a déclaré M. Schmid.

« Ces deux discours – selon lesquels l’inflation serait alimentée soit par des chocs d’offre, soit par une demande insensible à la hausse des taux d’intérêt – ont un point commun », a ajouté M. Schmid. « Il s’agit principalement de l’idée que l’inflation échappe en quelque sorte au contrôle de la Fed. Je ne pense pas que cela soit vrai. La Fed dispose bel et bien des outils pour lutter contre l’inflation et a la responsabilité d’assurer la stabilité des prix. Comme l’a déclaré le président (Kevin) Warsh, nous avons du travail à accomplir. »