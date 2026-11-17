Le service d'évaluation des médicaments de la Food and Drug Administration (FDA) américaine propose de retirer l'autorisation de mise sur le marché du médicament liquide contre le cholestérol de Salerno Pharmaceuticals, comme l'a révélé mardi un avis publié au Journal officiel fédéral.
Voici plus de détails:
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Cette proposition repose sur le fait que Salerno a, à plusieurs reprises, omis de déposer les rapports annuels requis concernant le médicament FloLipid et n'a pas répondu à la demande de l'agence visant à obtenir ces rapports, précise l'avis
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Les entreprises dont un médicament destiné à l'usage humain a été autorisé sont tenues de soumettre à la FDA des rapports annuels concernant leur demande d'autorisation de mise sur le marché.
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La société se verra accorder la possibilité de se faire entendre afin d’exposer les raisons pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament ne devrait pas être retirée
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Le FloLipid, un médicament destiné à réduire le taux de cholestérol sanguin, a été formulé pour offrir une alternative efficace sous forme liquide aux personnes ayant des difficultés à avaler des comprimés
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