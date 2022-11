La Fan's Cup, l'autre Coupe du monde à Doha : "Notre projet de jeu, c'est très Deschamps"

Neuf jours après le début officiel de la Coupe du monde, un autre Mondial, la Fan's Cup, a débuté lundi, à Doha, entre les supporters des 32 équipes. Avant de voir l'équipe de France s'incliner, les autres Bleus ont livré une prestation bien plus spectaculaire face à leurs homologues tunisiens (3-3), tout en validant eux aussi leur qualification pour les huitièmes de finale. L'un des joueurs, Mathieu, raconte.

"On savait que le premier du groupe jouerait l'Argentine et on voulait éviter la Pologne, qui est venue avec une très grosse équipe, qui joue ensemble toute l'année."

Vu que j'ai un problème au genou, je suis le coach de cette équipe de France avec Ismaïn. Bon, je coache, c'est un grand mot, mais on a joué l'Australie, le Danemark et la Tunisie. On a gagné 2-0 le premier match, 5-1 le deuxième et on a fait 3-3 aujourd'hui face à la Tunisie. On est une équipe de potes : quatre vivent à Doha, quatre viennent de France, dont moi. On n'avait jamais joué ensemble. Certains jouent à un bon niveau, d'autres non. Tu as des équipes qui se sont énormément entraînées, mais nous, on s'est un peu pointé comme ça. Le premier match, on a plutôt maîtrisé, mais ils avaient un top gardien. Le deuxième, on a pu faire jouer un peu plus tout le monde et le troisième a été plus tendu. On savait que le premier du groupe jouerait l'Argentine et on voulait éviter la Pologne, qui est venue avec une très grosse équipe, qui joue ensemble toute l'année. On a eu plusieurs blessures, on menait 3-1, on a fini à 3-3, ça a suffi pour terminer en tête de la poule. Ça reste du fun, mais y'a quand un peu de sérieux parce que ça reste une compét'.Malheureusement, après de nombreuses blessures, j'ai dû arrêter, mais beaucoup de l'équipe joue encore régulièrement. Moi, je suis fan de foot depuis petit, du PSG notamment. Je bosse même dans le foot aujourd'hui puisqu'avec Ismaïn, qui habite à Doha, on a une entreprise, qui est une plate-forme de réservation de stages de foot pour enfants, qui s'appelleIl y a un groupe d'expatriés français à Doha, qui sont potes et qui ont inscrit une équipe avec des potes, des frères, etc… C'est comme ça que ça a commencé, un peu à distance du coup pour certains, et après, il y a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com