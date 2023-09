information fournie par So Foot • 13/09/2023 à 20:36

La famille Tapie tacle la série Netflix consacrée à l’ancien président de l’OM

« C’est une fiction ! »

Agacé sur le plateau de Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, Laurent Tapie, fils de Bernard, n’a pas retenu ses mots au moment d’évoquer la série Tapie , en ligne depuis ce mercredi sur Netflix et qui retrace le parcours de l’ancien président de l’OM. « Je trouve ça dommage, car la vie de mon père était tellement riche, alors pourquoi aller inventer des histoires ? balance l’invité du jour avant de reprendre : Des gens qui ne connaissent pas le football vont regarder la série et vont dire “Oh regarde tu as vu ce qu’il fait”… Pourquoi il faisait de la déstabilisation ou des trucs comme ça ? Parce qu’on l’a vécu à notre détriment nous aussi. La partie foot, pfff… Ce n’est pas top. Le discours d’avant-match, ce n’est pas vraiment ce que j’ai vu dans la réalité, c’est un peu cliché. »

MD pour SOFOOT.com