La famille Pinault à Hollywood : quel impact sur le Stade rennais ?

Si le SRFC va essayer de briller en Europe dès ce jeudi soir avec la réception du Maccabi Haïfa, la famille Pinault a frappé un grand coup au début du mois en annonçant la prise de contrôle de CAA, une des plus grosses agences de stars d'Hollywood, où l'on retrouve aussi des footballeurs. Mais quel peut être l'impact sur le Stade rennais ?

La nouvelle est tombée une semaine après la fermeture de l’interminable mercato estival, et si elle n’a pas fait la une des gazettes sportives, elle a fait causer dans le monde des affaires. Le 7 septembre, Artémis, la holding de la famille Pinault, a annoncé un accord pour prendre le contrôle de Creative Artists Agency (CAA), célèbre agence de talents américaine basée à Hollywood, après plusieurs mois de négociations exclusives. Comme cela peut parfois être le cas avec les transferts dans le milieu du foot, le montant de la transaction signée avec le fonds d’investissement TPG est resté plus ou moins secret. Durant l’été, l’agence d’informations financières Bloomberg écrivait que l’opération devrait valoriser CAA à environ 7 milliards de dollars, dettes comprises. Il s’agit en tout cas de la plus grosse acquisition de l’histoire d’Artémis, principal actionnaire du géant du luxe Kering (Balenciaga, Yves Saint-Laurent, Gucci, etc.) et qui possède aussi, entre autres, l’hebdomadaire Le Point , plusieurs domaines viticoles (dont le premier grand cru classé Château Latour), la maison de vente aux enchères Christie’s et bien sûr… le Stade rennais.

Un risque de conflits d’intérêts ?

Oui, mais quel rapport avec le club breton et le ballon rond peut bien avoir le rachat d’une agence hollywoodienne ? Fondée en 1975, CAA est surtout connue pour gérer les carrières des plus grandes stars de musique ou de cinéma. Parmi elles figurent par exemple Salma Hayek, l’épouse de François-Henri Pinault, mais également Britney Spears, Beyonce, Tom Hanks, Brad Pitt, George Clooney, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Justin Bieber, Zendaya, Bob Dylan… La liste est interminable. Mais CAA représente aussi des athlètes, notamment des footballeurs via les agences CAA Base et CAA Stellar (plus de 1300 joueurs selon Transfermarkt). On y trouve par exemple Richarlison, Kingsley Coman, Heung-min Son, Raphaël Varane ou Eduardo Camavinga, pour ne citer que les têtes d’affiche. « Bien sûr que ça peut créer des conflits d’intérêts, c’est la première chose qui peut venir à l’esprit</

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com