La famille d'Yvan Colonna va porter plainte après la diffusion d'images de son agression

L'assassin du préfet Érignac est toujours dans le coma depuis le 2 mars et une agression ultra-violente.

Photo non datée d'Yvan Colonna. ( FRENCH INTERIOR MINISTRY / - )

Alors que l'agression du militant indépendantiste corse a embrasé l'île, sa famille a annoncé son intention de porter plainte après la diffusion jeudi soir d'images de l'attaque, ont déclaré vendredi 18 mars plusieurs de ses avocats.

Dix photos tirées de la vidéo de la tentative d'assassinat enregistrée par une caméra de surveillance de la prison ont été diffusées jeudi soir sur le site de France 3 Corse . Ces images n'étaient plus disponibles vendredi matin. Sollicité par l' AFP , France Télévisions n'a pas souhaité commenter.

"La famille est choquée"

"La famille est choquée. Nous avons mandat de déposer plainte pour violation du secret de l'instruction et recel de cette violation auprès de la procureure de Paris", a expliqué Me Sylvain Cormier. Un autre avocat d'Yvan Colonna, Me Emmanuel Mercinier-Pantalacci, a confirmé que la famille était "choquée" et que ce dépôt de plainte se ferait "sans délai".

Yvan Colonna est définitivement condamné depuis 2012 à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998.

Le 2 mars, à la prison d'Arles, celui qui est par ailleurs militant indépendantiste corse avait été très grièvement blessé par un détenu qui s'était acharné sur lui, et il se trouve toujours dans le coma depuis, entre la vie et la mort, dans un hôpital à Marseille.

Une information judiciaire pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" a été ouverte le 6 mars. La justice a suspendu jeudi la peine d'Yvan Colonna pour "motif médical".