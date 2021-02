La facture du Covid-19 devrait s'élever à 6 milliards d'euros pour les communes en 2020

Entre les achats de masque, gels, blouse, les aides et les pertes financières liées au manque d'activité, les finances des communes sont énormément impactés, alerte l'Association des maires de France dans les colonnes du Parisien.

La mairie de Nantes considère notamment avoir perdu 16,6 millions d'euros l'an dernier (Nantes confinée, le 4 mai 2020) ( AFP / LOIC VENANCE )

Alors que le gouvernement ne semble pas vouloir prendre de nouvelles mesures sanitaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, Le Parisien révèle mardi 18 février à quel point les mesures prises par le passé et déjà mises en place ont pesé sur les finances des communes. La facture devrait se chiffrer à près de 6 milliards d'euros en 2020 , selon l'Association des maires de France.

Le Parisien détaille ces pertes : 3 milliards d'euros de pertes tarifaires liées à la fermeture des piscines municipales, théâtres ou encore restaurants scolaires lorsque le personnel est payé par la mairie, 2 milliards d'euros de pertes fiscales liées au manque de cotisation à la valeur ajoutée, cotisation foncière entreprise, droits de mutation, droits de place, ou encore de panneaux publicitaires, et enfin 1 milliards d'euros de dépenses directes de masques, gels, Plexiglas, reconfiguration de locaux.

16,6 millions d'euros de perte pour Nantes

La mairie de Nantes considère notamment avoir perdu 16,6 millions d'euros l'an dernier, soit plus d'un tiers de son épargne brute. L'arrêt des horodateurs lié au confinement a entraîné plus de 3 millions d'euros de pertes de recettes, l'accueil périscolaire lié aux demi-classes est chiffré à 1,4 million d'euros et l'achat de masques de protection s'élève à 1,3 million d'euros.

La commune de Loire-Atlantique a également dépensé un million d'euros dans une aide alimentaire destinée aux plus précaire, mis en place des exonérations de taxe pour les entreprises et un fonds de soutien de deux millions d'euros pour la culture et les associations.

25 millions d'euros de perte pour Cannes

Cannes a de son côté particulièrement souffert de la chute du tourisme, qui représente habituellement 50% de son PIB. La cité balnéaire n'a touché par exemple qu'un tiers des taxes de séjour qu'elle a l'habitude de recevoir, soit un manque à gagner de 3 millions d'euros. La fermeture des casinos a également coûté 3 millions d'euros.

En tout, la facture se chiffrerait à 25 millions d'euros, soit 14% du budget de fonctionnement de la commune . A titre de comparaison, c'est près de quatre fois le montant de la subvention que la ville accorde à son Centre communal d'action sociale (CCAS).

Des prévisions encore pires

"On ne pourra pas continuer comme cela encore et encore", prévient dans les colonnes du Parisien Pascal Bolo, adjoint aux finances de Nantes. Mais malheureusement de l'AMF sont pire pour les années à venir. Alors qu'elle anticipait 7 à 8 milliards d'euros de pertes en trois ans, elle estime désormais que ce cap sera franchi dès la fin de l'année 2021.

"Même s'il est impossible de lire l'avenir, il s'agit vraisemblablement d'une vision très optimiste", estime André Laignel, premier vice-président de l'AMF et président du comité des finances locales.