La face sombre de FIFA Ultimate Team

Franchise vidéoludique parmi les plus populaires au monde depuis son apparition en 1993, FIFA, dont le dernier opus sort ce vendredi, n'a pourtant jamais reçu autant de critiques. Au centre des débats et des passions : "FIFA : Ultimate Team" (FUT), son mode de jeu le plus populaire et véritable poule aux œufs d'or pour EA Sports. Qualifié d'injuste, accusé d'inciter massivement à la dépense voire de carrément reprendre les mécanismes des jeux de hasard, FUT voit peut-être le modèle économique sur lequel il s'est bâti depuis onze ans vaciller. Décryptage.

Le monstre de Frankenstein

10 février 2009. Depuis la veille, la tempête Quinten fait s'abattre sur les deux-tiers de la France un vent à décorner les bœufs. Un temps à rester tranquillement chez soi, à traîner sur YouTube où à attraper sa manette et se faire un petit FIFA. Ça tombe très bien, c'est précisément ce jour que choisit Electronic Arts (EA), éditeur américano-canadien du jeu, pour annoncer une grande nouvelle : le 19 mars, FIFA 09 se verra greffer un tout nouveau mode de jeu, un DLC (pour) baptisé "FIFA 09 : Ultimate Team". Le principe est simple : un jeu de cartes virtuel dans lequel on ouvre des pochettes pour obtenir joueurs, stades, maillots et entraîneurs à collectionner afin de composer son équipe ultime, et l'étrenner dans le jeu. Ronaldinho, Rooney, ?ech, mais aussi Kevin Kurányi ou Tranquillo Barnetta, égéries FIFA de l'époque, peuvent afficher des visages conquérants : ils viennent de poser la première pierre d'un véritable empire.Aujourd'hui, difficile de passer à côté du phénomène. Onze ans après son lancement, "FUT" est devenu plus gros que FIFA lui-même. Si EA se refuse à donner des chiffres détaillés sur le nombre de joueurs actifs sur ce mode de jeu, ce qu'ils rendent public permettent d'en mesurer l'ampleur. Ultimate Team est, selon leurs mots, "" du jeu, qui compte parmi les plus vendus au monde - 25 millions de joueurs uniques revendiqués pour FIFA 20, et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com