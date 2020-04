Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La F1 en chômage partiel Reuters • 06/04/2020 à 17:22









La F1 en chômage partiel par Francisco Rodriguez (iDalgo) Williams F1 est la deuxième équipe basée en Angleterre, après McLaren, à se placer officiellement sous le régime du chômage partiel, jusqu'à fin mai. De plus, ses pilotes George Russell et Nicholas Latifi, ainsi que le staff, ont accepté une baisse de 20% de leur salaire. « Ces décisions ne sont pas prises à la légère assure Williams dans un communiqué, notre but est de protéger les emplois et nous assurons que l'équipe pourra revenir à un travail à temps plein dès que la situation le permettra. » La saison de F1 est totalement à l'arrêt, au moins jusqu'en juin, alors que l'ancien patron, Bernie Ecclestone a évoqué ce week-end la possibilité de faire une croix complètement sur la saison 2020.

