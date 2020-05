La F1 confirme l'abaissement du plafond de dépenses des écuries en 2021

Le plafond budgétaire annuel imposé aux écuries de Formule 1 à partir de 2021 sera abaissé à 145 millions de dollars (133 millions d'euros) pour faire face à l'impact économique de la crise du coronavirus, a annoncé lundi le directeur sportif de la F1, Ross Brawn.

Avant la crise, qui a entraîné le report du début de la saison 2020, les écuries et les instances dirigeantes de la F1 s'étaient entendues sur un plafond de 175 M de dollars (160 M d'euros), avec des exclusions, afin de réduire l'écart de performance entre les petites et les grandes équipes.

"Avec la crise actuelle, nous allons démarrer à 145 M de dollars et la discussion porte vraiment sur de combien nous pouvons réduire dans les prochaines années", a précisé Brawn sur Sky Sports F1, à l'issue d'un échange avec le PDG de la F1 Chase Carey et la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

"La réunion d'aujourd'hui (lundi) était entre la FIA et la Formule 1... Les détails seront transmis aux écuries dans les jours à venir" a-t-il ajouté. "Il y a eu beaucoup de consultations et je pense que nous sommes désormais dans la dernière ligne droite. Ca va vite s'éclaircir."

Ferrari et Red Bull se sont opposées à une réduction de ce plafond de dépenses annuel, quand McLaren mène la lutte en faveur d'une coupe franche jusqu'à 100 millions de dollars (90 M d'euros).

"L'objectif initial était d'avoir un plateau plus compétitif et je pense que, dans la situation actuelle, la viabilité économique est la priorité et, selon moi, cela concerne autant les grandes équipes que les petites", a insisté Brawn.

Le dirigeant a également précisé que, dans les accords commerciaux actuellement en négociations pour la saison 2021 et les suivantes, les équipes de milieu de tableau "seront bien mieux loties en ce qui concerne la répartition des primes aux résultats", également dans le but d'homogénéiser les forces en présence.

Les dix premiers Grands Prix de 2020 ont été annulés ou reportés. La F1 "vise" un début de saison en Autriche le 5 juillet, probablement "sans spectateurs".

pel/jld/sg