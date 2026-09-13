La drôle de tactique des Bleuettes sur corner

Corinne Diacre fait des émules. L’équipe de France féminine U20 brille à la Coupe du monde de sa catégorie, avec une large victoire face au Ghana qui lui a permis de terminer en tête de son groupe. Un succès marqué par une drôle d’image. Sur un corner au cœur de la seconde période, les Bleuettes se mettent à tourner en rond , avant de déclencher chacune un appel afin de perturber la défense adverse. Résultat : but de Justine Rouquet, seule au second poteau.

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TB pour SOFOOT.com