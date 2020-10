La drôle de guerre entre l'Inter Odon FC et l'ES Barbery

Cet été, à une dizaine de kilomètres au sud de Caen, l'Inter Odon FC a engagé deux équipes féminines seniors pour la nouvelle saison. Problème quinze joueuses provenaient de l'ES Barbery, qui a refusé leur départ, avant d'être conforté dans sa décision par la Ligue de Normandie. L'IOFC a alors saisi le CNOSF pour qu'elles puissent jouer le dimanche, mais rien n'y a fait avant que le président adverse cède ce lundi. Récit d'un drôle de conflit.

CNOSF saisi, licences refusées

Menées 3-0 au bout de vingt minutes de jeu sur la pelouse de Thury-Harcourt, petite commune située en Suisse normande, les joueuses de l'Inter Odon FC se font remonter les bretelles par leur coach Mickaël Gouguet : "" Les Bleues n'auront pas besoin d'un deuxième savon pour se bouger et revenir au score. Un, deux, trois puis quatre buts leur permettent même de terminer le premier acte en tête. Lors du second, elles en inscriront cinq de plus avant de fêter cette victoire en amical (4-9). Un succès particulier puisqu'elles n'avaient pas affronté d'adversaires depuis près de trois semaines. La faute à un imbroglio confus avec la Ligue de Normandie et l'ES Barbery, club où évoluaient quinze des joueuses de Mickaël Gouguet la saison passée.Ce départ en nombre est le point central du conflit entre les deux clubs du Calvados. Début avril, l'entraîneur des seniors féminines de Barbery (2de D1 la saison précédente) - annonce à son président Yann Doublet qu'il part entraîner l'équipe féminine senior créée par le club d'Inter Odon. Puis c'est au tour de ses joueuses de l'apprendre, et de se demander si un changement de club est pertinent. En juin, deux arrêtent le foot, une signe à l'Avant-Garde Caennaise, une autre à La Hoguette, et quinze d'entre elles rejoignent l'Inter Odon, fruit d'une fusion entre les clubs d'Évrecy, Vieux-la-Romaine, Fontaine-Étoupefour, Esquay-Notre-Dame et Amayé-sur-Orne. Mais Barbery étant vidé d'une partie de son effectif, le club s'oppose à ses départs, avant que la commission du statut du joueur de la Ligue de Normandie donne raison au club, en première instance comme en appel. ", explique Yannick Gérard, président de l'Inter Odon depuis