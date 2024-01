La drôle de célébration d’Endrick

Endrick, c’est l’amour fou.

Après avoir laissé entendre qu’il allait peut-être se marier, voilà une nouvelle preuve d’amour du nouveau joyau brésilien envers sa copine. Présent avec la sélection olympique brésilienne, à l’occasion des qualifications de la zone sud-américaine, Endrick brille de mille feux sous le maillot de la Seleção. Appelé avec les A début novembre, il vient d’inscrire deux buts en deux matchs pour permettre aux siens de battre la Bolivie et la Colombie et bien débuter sa campagne de qualification. Hier soir, il a inscrit un but plein d’opportunisme, après avoir été à l’origine de la récupération de balle, qu’il a célébré en brandissant une photo de lui et sa copine. Un geste rare dans le football, qui le classe déjà certainement parmi les plus grands canards de l’histoire.…

JF pour SOFOOT.com