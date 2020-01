La droite acte son divorce dans le XVe arrondissement de Paris en désignant Agnès Evren

Fin du suspense à droite. Après avoir reporté à multiples reprises cette décision difficile, la commission nationale d'investiture (CNI) de LR a désigné la présidente de la fédération parisienne Agnès Evren comme tête de liste dans le XVe arrondissement de Paris face au maire sortant (LR), Philippe Goujon. Selon nos informations, la CNI a voté en faveur d'Agnès Evren à l'unanimité moins deux voix : celles des conseillers de Paris Pierre Charon et de Jean-François Lamour, élus du XVe arrondissement.Cette décision est sensible pour LR qui présentera donc une liste contre ses propres élus sortants, dont le très influent sénateur Pierre Charon. La droite risque ainsi de perdre la majorité dans cet arrondissement qui n'est rien de moins que le plus gros pourvoyeur de Conseillers de Paris dans l'ensemble de la capitale (18). Or, ce sont eux qui élisent le maire de Paris. Loin d'être anecdotique pour Rachida Dati qui, quoique deuxième dans un sondage Ifop pour le JDD, fait face au départ des maires des 5e et 9e arrondissements, élus sous étiquette UMP, vers LREM.Goujon, grand favori dans le XVeMais Les Républicains ont fait le choix de ne pas soutenir un maire d'arrondissement qui refusait de soutenir formellement Rachida Dati. Dans une interview au Parisien mardi, Philippe Goujon réaffirmait sa volonté de faire une alliance avec le centre pour faire battre la maire socialiste Anne Hidalgo. « Je reste indépendant et je fais une campagne uniquement dédiée au XVe. L'éparpillement des suffrages montre que personne ne peut gagner seul et que les partis ont pris un coup dans l'aile », martelait-il. « Même s'il avait été investi par LR, il n'y avait aucune assurance pour que ses colistiers soutiennent Dati lors du troisième tour », justifie-t-on à la direction de LR. LIRE AUSSI > Elections municipales à Paris : Rachida Dati remontée contre son campSelon un sondage confidentiel commandé en décembre par ...