La douceur des derniers jours va-t-elle freiner le rebond de l'épidémie de Covid-19 ?

Plusieurs études montrent une corrélation entre la température, l'humidité et les cas d'hospitalisations liées au Covid-19. Mais rien n'est prouvé.

Nice, le 20 février 2021. ( AFP / VALERY HACHE )

Le nombre des cas positifs au Covid-19 répertoriés a atteint mercredi 24 février un plus haut depuis novembre avec 31.519 cas, selon les données de Santé publique France. "La situation épidémique se dégrade dans notre pays" , avait souligné un peu plus tôt dans la journée le ministre de la Santé Olivier Véran depuis Dunkerque. Confrontée à une flambée de contaminations de Covid-19, l'agglomération du Nord va être confinée les deux prochains week-end, tout comme une partie des Alpes-Maritimes. D'autres territoires à la situation "très préoccupante" pourraient suivre le même chemin.

Et si la douceur météorologique des derniers jours pouvaient inverser la tendance ? En effet, après une vague de froid mi-février, les derniers jours de février connaissent des températures printanières. Or, ces derniers mois, plusieurs études ont montré que plus le temps était froid et sec, plus les contaminations étaient en hausse quelques jours après (le temps d'incubation) , et inversement, souligne jeudi Le Parisien . La corrélation entre les deux paramètres est "impressionnante", observe auprès du quotidien l'épidémiologiste Mircea T. Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'université de Montpellier.

A tel point, que l'Institut Pasteur prend en compte les prédicteurs météorologiques dans ses modélisations projetant dans les jours à venir le nombre d'hospitalisations et d'admissions en soins critiques de patients Covid. Mi-décembre, Olivier Véran avait de son côté évoqué l'indice l'IPTCC (Index Predict de Transmissivité Climatique du Covid-19), mis au point par la société Météo Predict et permetant de projeter la situation sanitaire dans un territoire en fonction de l'humidité et la température.

Le système immunitaire affaibli par le froid

Si rien n'est prouvé, plusieurs pistes sont avancées pour expliquer cette corrélation. "Il y a des éléments génériques à tous les virus : plus il fait froid, plus on conserve facilement les protéines et les acides nucléiques . C'est d'ailleurs pour cela que les vaccins sont conservés à basse température", explique Mircea T. Sofonea. "On sait aussi que l'évaporation des gouttelettes est d'autant plus rapide que la température est élevée et que l'air est sec, donc cela impacte probablement le comportement de ces particules pouvant contenir du virus", ajoute Yves Gaudin, virologue à l'institut de biologie intégrative de la cellule à Paris-Saclay et directeur de recherche au CNRS.

Ce dernier souligne par ailleurs que l e froid affaiblit le système immunitaire et donc sa capacité à combattre la maladie. "Quand on dit que vous avez pris un coup de froid, ce n'est pas le froid en lui-même qui pose problème mais c'est le fait que votre système immunitaire a été affaibli et que vous avez ensuite attrapé une bactérie ou un microbe", explique-t-il.

"Les températures basses et une faible humidité sont associées à une fréquence accrue d'infections des voies respiratoires", soulignait déjà une étude parue en 2008 dans la revue Respiratory Medicine.

La météo, mais pas que

"Toutes les fluctuations de l'épidémie ne s'expliquent pas par la météo, d'autant qu'il peut y avoir des effets confondants lorsqu'un autre facteur intervient au même moment", tempère néanmoins Mircea T. Sofonea. L'épidémie a par exemple nettement reculé fin octobre/novembre alors que la la température redescendait, mais avec la mise en place des premiers couvre-feux puis du deuxième confinement.

"Si cet effet climatique est confirmé par les spécialistes, il viendra seulement s'ajouter aux autres mesures qui sont prises" , commente également Emmanuel de Margerie, biologiste et chercheur au CNRS qui a travaillé sur la comparaison des courbes météorologiques et de contaminations.