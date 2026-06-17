La disette en tournoi majeur s’allonge pour CR7

Encore, ça fait beaucoup là, non ? Devenu le joueur de champ le plus âgé à disputer un match de Coupe du monde du haut de ses 41 ans et 132 jours, Cristiano Ronaldo n’a clairement pas été brillant lors du nul entre le Portugal et la République démocratique du Congo ce mercredi (1-1).

Brassard de capitaine autour du bras et titularisé à la pointe de l’attaque, CR7, qui n’a tiré que trois fois au but mais n’est pas parvenu à cadrer, a été fantomatique en première période avant de se réveiller un peu lors du second acte sans délivrer les siens. Conséquence : l’attaquant d’Al-Nassr a enchaîné un 10 e match sans marquer dans un tournoi majeur (Euro et Coupe du monde) avec le Portugal. Il s’agit de la plus longue série de sa carrière internationale. …

TM pour SOFOOT.com