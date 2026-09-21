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La disette d'Ousmane Dembélé n'est plus si anodine
information fournie par So Foot 21/09/2026 à 00:21
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La disette d'Ousmane Dembélé n'est plus si anodine

La disette d'Ousmane Dembélé n'est plus si anodine

Un Ballon d’or enroué.

Paris a gagné au Vélodrome dimanche soir, mais une fois de plus, Ousmane Dembélé n’a pas marqué. Muet depuis le début de la saison en championnat, et même plus si on cumule avec la fin de l’exercice passé, l’attaquant français n’a plus marqué lors de ses neuf derniers matchs de Ligue 1 . Il n’avait plus connu une telle série depuis… décembre 2013 à mars 2014.…

AL pour SOFOOT.com

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