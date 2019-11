« La discrimination à l'emploi existe », admet Julien Denormandie

C'est un Julien Denormandie offensif qui s'est présenté sur le plateau d'On n'est pas couché samedi. Le ministre chargé de la Ville et du Logement a été tancé par Nicolas Poincaré concernant la politique du gouvernement sur les quartiers. Des attaques vivement balayées par l'homme politique. Il a ainsi assuré que le rapport Borloo sur les quartiers prioritaires n'avait pas été jeté aux oubliettes. « Je vous mets au défi de retrouver les idées phares du rapport Borloo qui, aujourd'hui, ne sont pas mises en ?uvre », a assuré Julien Denormandie.« Depuis un an et demi, on se plaît à dire, dans une facilité déconcertante : ?le président, le gouvernement n'en a (sic) rien à faire des quartiers.? Mais c'est complètement faux », a-t-il ajouté, citant plusieurs mesures prises comme le dispositif des emplois francs, le renforcement des moyens pour les policiers ou la lutte contre la discrimination à l'embauche. Car cette « discrimination, elle existe », a-t-il confessé, s'appuyant sur un testing auprès de 40 entreprises qui vient d'être réalisé, mais en prenant soin de ne citer aucune d'elles.Lire aussi Banlieue : les quartiers attendent plus du gouvernementStage kebabPour le ministre, cette discrimination commence très tôt : dès le stage de 3e, rebaptisé « stage kebab » dans les quartiers. « Je vous mets au défi. Demain, quand vous retournerez au boulot, posez-vous la question des stagiaires de 3e. Vous savez comment...