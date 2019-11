La discipline de fer des prisons japonaises

Une enquête d'« Envoyé spécial » met en lumière les conditions de détention dans l'archipel, médiatisées par l'arrestation de Carlos Ghosn.

Arrêté le 19 novembre 2018, accusé de malversations financières, Carlos Ghosn a passé plus de 100 jours en détention préventive dans la « prison de Kosuge », à Tokyo, avant d'être remis en liberté sous caution le 25 avril. L'incarcération du fondateur et ex-dirigeant de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a alors révélé au monde la dureté du système pénitentiaire nippon. « Envoyé spécial » a enquêté. Et dès les premières images - illustrées par un dessinateur de mangas -, on comprend que cela n'a pas été tâche facile. Les révélations ne viendront pas d'où on pouvait les attendre.

La première séquence emmène ainsi le téléspectateur à l'intérieur de la prison modèle de Yamaguchi, dans le sud de l'Archipel, à l'opposé de Tokyo, pour une visite totalement encadrée de 48 heures. Les images étonnent malgré tout : cours de dessin ou de cuisine, avec de vrais couteaux, mais aussi déplacements à un rythme militaire, règne de l'obéissance totale, repas chronométrés (13 minutes), tête baissée, avec interdiction de parler... « Ils te tuent d'une façon silencieuse », estime Carole Ghosn, l'épouse de l'ex-grand patron, interviewée à New York. Et même s'« il est possible qu'il soit traité comme les autres Japonais. Est-ce acceptable d'un pays civilisé ? »

Destruction mentale

Plusieurs réponses sont apportées dans la seconde partie par d'anciens détenus. Parmi eux, Thomas, un Français de 23 ans, qui a effectué de la détention préventive pour vol. Il confirme la lumière allumée la nuit, la visite des gardes toutes les 30 minutes. Libéré sans condamnation, il s'estime néanmoins privilégié. Il a d'ailleurs choisi de rester vivre au Japon, où le taux de criminalité est un des plus faibles au monde.

