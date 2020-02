La difficile adaptation des stations de ski au réchauffement climatique

À défaut de neige, c'est une avalanche de critiques qui a déferlé sur la station de Luchon-Superbagnères (Haute-Garonne) depuis le 14 février. Après avoir décidé d'amener de la neige par hélicoptère en bas de ses pistes qui en manquaient cruellement, la petite station des Pyrénées s'est retrouvée malgré elle au centre d'une polémique remontée jusqu'à la ministre de l'Écologie. « Enneiger les stations de ski par hélicoptère n'est pas une voie possible », a tonné Élisabeth Borne sur Twitter.Un peu sonnée, la station assume. « Cette action a été réfléchie », assure à France Info son directeur, Christian Mathias, pointant un « hiver particulier et difficile ». Même son de cloche du côté du département, qui gère la station en régie : « Nous avons voulu sauver de l'emploi, je le revendique », lâche Georges Méric, président du conseil départemental de Haute-Garonne, à France Bleu. « Et si vous parlez du bilan carbone de la station, cette année il sera meilleur qu'en 2019 puisque nos dameuses ne travaillent pas. »Raréfaction de la neigeAux côtés de Luchon, les stations concurrentes font bloc et dénoncent une polémique « inutile ». « C'est tellement facile de nous montrer du doigt », lâche Jean-Pierre Rougeaux, maire de Valloire (Savoie), joint par Le Point. « Nous sommes un peu le thermomètre du changement climatique, mais on n'en est pas responsables. C'est toute la planète qui en est...