La dette verte à la française, un succès qui a fait des émules, selon l'AFT

Quatre ans après avoir émis sa première obligation verte, la France conserve un rôle moteur sur un marché de la dette verte qu'elle a largement contribué à développer, faisant des émules chez d'autres émetteurs souverains européens.

La France avait émis en janvier 2017 sa première obligation verte, un titre de dette destiné à financer des projets en faveur de la transition énergétique et écologique, pour un montant de 7 milliards d'euros, une opération alors inédite par sa taille et les engagements pris par le pays en matière de mesure d'impact.

"L'encours atteint par l'OAT verte actuellement est d'à peu près 30 milliards d'euros", a rappelé mercredi devant le Sénat Anthony Requin, le directeur de l'Agence France Trésor (AFT). Ce qui avait conduit cette dernière, qui gère la dette et la trésorerie de l'Etat français, à émettre en mars une seconde obligation verte sur 23 ans.

"La France occupe ces dernières années assez régulièrement une 3e place dans les flux d'émissions d'OAT (obligations) vertes dans le monde, souvent aux côtés des Etats-Unis et de la Chine", a noté M. Requin devant la Commission des finances.

L'Allemagne est quant à elle "arrivée en 3e position en 2020, année qui marque son entrée "en tant qu'émetteur souverain sur ce marché", a-t-il ajouté.

Avant elle, d'autres pays avaient emboîté le pas de la France, notamment la Belgique, l'Irlande, les Pays-bas, et plus récemment l'Italie, tandis que "l'Espagne et le Royaume-Uni sont prévus cette année", selon M. Requin.

Pour autant, "l'arrivée de ces nouveaux émetteurs n'a pas détérioré nos conditions préférentielles d'émissions", nous avons "quelque part contribué à renforcer cette classe d'actifs avec une sorte de cercle vertueux où l'offre génère un supplément de demande", a souligné M. Requin.

"Après quatre années d'expérience, le modèle d'émission mis au point par la France se révèle un succès", a-t-il également estimé, d'abord parce que "l'émission d'OAT verte s'est faite sans surcoût pour le contribuable".

"Nous tirons probablement parti d'un déséquilibre persistant dans ce marché entre la demande pour les titres verts qui vient de la communauté des investisseurs et l'offre de titres verts en dépit de la multiplication du nombre des émetteurs, notamment des émetteurs souverains", a jugé le directeur de l'AFT.

Mais il faudra voir "dans quelle mesure l'équilibre de marché actuel sera modifié ou pas par l'arrivée de la Commission européenne en tant qu'émetteur" de potentiellement "250 milliards d'euros" de dette verte ces prochaines années, ce qui en "fera rapidement le premier émetteur" au monde, a-t-il observé.