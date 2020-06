La dette publique s'envole à 120%, "pas une catastrophe en soi", selon Pierre Moscovici

"Quand la dépense est justifiée, elle est légitime", estime le nouveau président de la Cour des comptes.

Pierre Moscovici, en novembre 2019, à Rome ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

La pandémie de Covid-19 a fait voler en éclat toutes les prévisions budgétaires pour l'année 2020, sur fond de crise économique mondiale. En France, le dernier budget rectificatif en date, présenté mercredi 10 juin, prévoit un déficit à 11,4% du PIB français et une dette publique atteignant 120,9% cette année, conséquence du soutien massif à des secteurs fragilisés par la crise.

"Il faut se garder de tout catastrophisme comme de tout irénisme. Une dette à 120% du PIB n'est pas en soi une catastrophe. Nous ne sommes pas en 2008, les conditions d'endettement sont beaucoup plus favorables et la qualité de la signature de la France est forte", indique Pierre Moscovici dans les colonnes du journal l'Opinion, jeudi 11 juin. Ancien commissaire européen aux Affaires économiques, ministre de l'Economie et des Finances de 2012 à 2014, Pierre Moscovici a officiellement succédé le 3 juin à Didier Migaud, après une vacance de six mois, à la tête de cette juridiction chargée de contrôler la régularité des comptes publics.

Prévisions de croissance de l'OCDE avec deux scénarios envisagés, avec ou sans deuxième vague épidémique ( AFP / )

Son arrivée a coincidé avec la dégradation des deniers publics engendrée par la crise du coronavirus, et du confinement qui a paralysé l'activité de mi-mars à mi-mai. "Quand la dépense est justifiée par des raisons exceptionnelles, économiques ou sociales, quand elle est bien utilisée, elle est légitime", met en avant l'ancien ministre de François Hollande. "Qu'on n'attende jamais de la Cour qu'elle soit laxiste : elle est là pour s'assurer que l'argent public est bien dépensé. Mais il faut sortir de la logique qui veut que, systématiquement, nous devrions proposer une baisse de la dépense publique", a-t-il plaidé, en plaçant sa présidence sous le signe de "l'évaluation de la qualité de la dépense publique et la soutenabilité de la dette publique".