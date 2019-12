La dette publique française dépasse les 100 % du PIB fin septembre

Et de trois. D'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la dette publique française s'est établie fin septembre à 100,4 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les chiffres, rendus publics vendredi 20 décembre, la dette de la France s'élève à 2 415 milliards d'euros, soit une hausse de 39,6 milliards d'euros par rapport au précédent trimestre. La dette publique française avait déjà dépassé par deux fois le PIB en 2017, après intégration de la dette de la SNCF, pour atteindre 100,7 % au premier trimestre et 100,9 % au deuxième trimestre.« La variation de la dette ne permet pas de déduire le déficit public »« Cette hausse provient principalement de la dette négociable à long terme (+ 35,8 milliards d'euros) et dans une moindre mesure de la dette négociable de court terme (+ 4,1 milliards) », selon un communiqué de l'Insee. « Cette progression de l'endettement de l'État s'accompagne d'une augmentation importante de sa trésorerie (+ 22,5 milliards) », ajoute l'Insee.L'Insee avertit que « la variation de la dette ne permet pas de déduire le déficit public », et que la dette publique brute n'est pas exactement la même que la dette au sens du traité de Maastricht, de laquelle est exclue « la variation des actifs financiers et des passifs ». Le traité de Maastricht stipule que l'endettement public des États de la zone euro ne doit pas dépasser 60 % du PIB. L'objectif affiché...