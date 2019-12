La dette publique de la France dépasse 100 % de son PIB

Le montant de la dette publique de la France dépasse de nouveau celui de ses richesses. Selon les derniers chiffres de l'Institut national des statistiques, il a progressé fin juin et fin septembre de 39,6 milliards d'euros, pour atteindre 2.415 milliards d'euros, soit 100,4 % du Produit Intérieur Brut (PIB).Ce n'est pas la première fois que la dette publique française dépasse les 100 % du PIB, du moins selon le nouveau mode de calcul, qui intègre la dette de la SNCF. En 2017, elle avait atteint 100,7 % au premier trimestre et 100,9 % au deuxième trimestre. Cette année-là, toutefois, la dette publique annoncée était restée sous les 100 %, celle de la compagnie n'ayant pas encore été intégrée. Les ratios avaient été recalculés a posteriori l'année suivante.Malgré la hausse de 0,9 point de PIB de l'endettement public au troisième trimestre, le gouvernement maintient sa trajectoire de désendettement. « Cela ne remet donc pas en cause les prévisions du gouvernement, à 98,8 % du PIB fin 2019, car le ratio de dette en fin d'année 2019 sera inférieur, après des remboursements de capital importants en octobre et en novembre », indique-t-on au ministère des Comptes publics après la publication des chiffres de l'Insee.« Cette hausse était attendue », assure BercyLe gouvernement explique que « cette hausse de la dette au troisième trimestre était attendue » et « provient de raisons techniques liées à la gestion de la dette ». « Plus spécifiquement, elle provient du calendrier des émissions et des amortissements de titres de dette », détaille-t-on de même source. Le gouvernement rappelle anticiper « que le ratio de dette amorcera sa décrue à compter de 2020 ».L'Insee explique qu'à la fin septembre, la « hausse provient principalement de la dette négociable à long terme (+35,8 milliards d'euros) et dans une moindre mesure de la dette négociable de court terme (+4,1 milliards) », selon un communiqué de ...