La dette nette des entreprises "quasi stable" par rapport à fin 2019

La dette nette des entreprises française est restée "quasi stable, à un niveau proche de 1.000 milliards d'euros" sur les dix premiers mois de l'³année 2021, et comparée à fin 2019, a rapporté mercredi la Banque de France.

L'encours de dette nette s'établit à 997,9 milliards d'euros à fin octobre 2021 contre 993,7 milliards à la fin décembre 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire.

"Entre fin 2019 et septembre 2021, la part des entreprises dont les dépôts sont supérieurs aux crédits est passée de 39% à 43% pour les TPE et de 52% à 54% pour les PME", note la Banque de France dans son rapport, indiquant ainsi une légère amélioration de la situation financière des TPE et PME.

Corrélativement, la part des entreprises ayant une dette bancaire nette - les dépôts soustraits aux crédits - classée comme "élevée" a "légèrement diminué". Elle est passée de 25% fin 2019 à 23% fin septembre 2021, pour les TPE comme pour les PME.

Concernant les ménages, le cumul des flux nets de placements financiers de janvier à octobre 2021 est estimé à 187 milliards d'euros et "reste sur une tendance très supérieure à celle qui prévalait avant la crise Covid". En effet, le montant sur dix mois est "déjà bien supérieur" à celui de 156 milliards d'euros enregistré sur les douze mois de l'année 2019.

Le surplus d'épargne financière des Français provoqué par la pandémie de Covid-19 est estimé à 169 milliards d'euros. Ce surplus est calculé en faisant la différence entre les flux d'épargne financière observés et ceux qu'on aurait obtenus en prolongeant la tendance pré-crise sanitaire.

La Banque de France souligne également dans son rapport que depuis le début de la pandémie, "les encours de livret A se sont gonflés de 51,5 milliards d'euros en France métropolitaine". Cette augmentation s'est produite lors des deux premiers confinements et au premier trimestre 2021.