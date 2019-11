La dette mondiale flambe à 230 000 milliards d'euros

Le monde vit de plus en plus au-dessus de ses moyens. La dette mondiale des états, banques, entreprises ou particuliers devrait atteindre cette année le montant record et à vrai dire un peu surréaliste de 230 000 milliards d'euros.Pour avoir un ordre d'idée, chaque citoyen du monde, soit 7,7 milliards d'individus, supporte en moyenne une dette de 29 379 euros.Ce montant colossal est aussi 3,2 fois supérieur à ce que peut produire l'ensemble du monde en une année.Une politique monétaire accommodanteSelon les données de l'Institute of International Finance (IIF), ce phénomène d'endettement connaît même un effet d'accélération depuis quelques mois. « Les politiques accommodantes des banques centrales aident les entreprises et les Etats à emprunter et se refinancer à taux bas », expliquent les auteurs.De fait, le montant de la dette a augmenté de 6 777 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année. Ce sont surtout la Chine et les Etats-Unis qui ont puisé allègrement dans ce puits sans fond.Depuis 2008, selon une autre étude, réalisée par Bank of America Merrill Lynch, les Etats ont emprunté 27 111 milliards d'euros, dollars, les entreprises 22 593 milliards d'euros, les ménages 8 133 milliards d'euros et les banques 1 807 milliards d'euros.En France, la dette publique atteint quasiment 100 % du PIB à 16,6 milliards d'euros au deuxième trimestre 2019. En Europe, cinq pays présentent une dette publique supérieure à 100 % du PIB : la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Belgique et Chypre.Inquiétude pour les pays émergentsL'Institute of International Finance (IIF) tire la sonnette d'alarme pour les pays les plus endettés qui pourraient se retrouver dans des situations inextricables en cas de remontée des taux d'intérêts.Les remboursements des pays émergents d'ici à la fin 2021 s'élèvent à 8 497 milliards d'euros dette obligataire et bancaire. Or une grande partie de cette somme devra par la ...