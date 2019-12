La dette française, c'est notre affaire

« C dans l'air » consacre une soirée spéciale à ce sujet complexe, alternant reportages de proximité et entretiens rythmés, menés par Caroline Roux.

FRANCE 5 - MARDI 10 DÉCEMBRE À 20 H 50 - MAGAZINE

La dette française n'a rien d'abstrait. De la fermeture d'une maternité à Die, dans la Drôme, à la reconstruction du tissu associatif après les inondations à Saint-Hilaire (Aude), elle influence les choix de financement par l'Etat sur tout le territoire. Chacun est ainsi concerné par l'émission spéciale que « C dans l'air » consacre au « piège de la dette ».

Le magazine joue d'ailleurs la proximité, alternant reportages sur le terrain et entretiens, menés énergiquement par Caroline Roux, avec de hauts responsables politiques et économiques. Trois questions émergent de cet ensemble : la dette française est-elle une fatalité ? Pourquoi, alors que la France est l'Etat européen qui consacre la plus grande part de sa richesse (56 % de son PIB) à la dépense publique, la population a-t-elle si peu l'impression d'en profiter ? Et le niveau de cette dette est-il dangereux ?

Ce qui est sûr, c'est que, depuis quarante-cinq ans, la France n'a pas voté un seul budget à l'équilibre, privilégiant son modèle social protecteur, quitte à être l'un des pays les plus endettés d'Europe (99,5 % du PIB en juin 2019). Même si cette dette coûte 38 milliards d'intérêts au pays par an, soit l'équivalent du budget de la défense, précise la sénatrice Nathalie Goulet.

« Une patate chaude »

Pas vraiment une fatalité, donc, la dette serait plutôt une « patate chaude » que les gouvernements successifs se repassent. Une « facilité », que ce soit pour l'ancien premier ministre de droite Edouard Balladur ou pour l'ex-ministre des finances socialiste Michel Sapin. Et ce pour une raison simple : ce n'est pas payant électoralement.

