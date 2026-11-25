La dette de l'Afrique peut être un moteur de croissance, estiment l'OCDE et l'Union africaine

La dette publique des pays africains peut devenir un moteur de croissance plus soutenable à condition de financer des investissements productifs capables d'assurer une transformation économique, selon un rapport de l'OCDE et de l'Union africaine ( AFP / Issouf SANOGO )

La dette publique des pays africains peut devenir un moteur de croissance plus soutenable à condition de financer des investissements productifs capables d'assurer une transformation économique, selon un rapport de l'OCDE et de l'Union africaine publié mercredi.

"La dette souveraine a un rôle important à jouer dans le financement de la transformation de l'Afrique", indiquent le Centre de développement de l'OCDE et la Commission de l'Union africaine dans ce rapport annuel. Plusieurs pays africains sont en situation de surendettement ou risquent de l'être.

"Bien gérée, (la dette) peut soutenir les investissements dans les infrastructures, les compétences, la santé et les capacités productives, et ainsi contribuer à accroître les revenus et à renforcer les finances publiques", ajoutent-ils.

En 2025, la dette publique de l'Afrique a atteint en moyenne 62 % de son produit intérieur brut (PIB), moins que celle de l'Amérique latine et des Caraïbes (74 %) et des pays en développement de l'Asie (83 %), mais son remboursement y absorbe une part bien plus importante des finances publiques.

Le paiement des intérêts a bondi de 9,2 % à 24,9 % des recettes publiques entre 2010 et 2024 en raison d'une série de chocs sanitaires, climatiques et géopolitiques qui ont fait monter les taux d'intérêt et dégradé la confiance des créanciers.

Le remboursement de la dette contractée auprès de prêteurs étrangers est passé de 4,2 % à 18,8 %.

La part en forte hausse des créanciers privés, au détriment des créanciers multilatéraux ou pays membres du Club de Paris, explique aussi un financement plus coûteux et davantage exposés aux fluctuations des marchés internationaux.

Cercle vertueux

Toutefois, ce n'est pas seulement le montant de la dette qui importe, mais aussi la manière dont elle est utilisée, insiste le rapport : les investissements publics contribuant à la transformation productive peuvent entraîner un cercle vertueux.

Tout en maintenant les dépenses sociales essentielles, une augmentation sur cinq ans de l'investissement public de l'Afrique d'un demi-point de pourcentage, soit l'équivalent de 93 milliards de dollars, pourrait générer 178 milliards de dollars de production supplémentaire et presque un point de pourcentage de croissance annuelle.

Cela créerait de 13,6 à 22,6 millions d'emplois et réduirait le niveau d'endettement d'environ 14 points par rapport au PIB, avec des paiements d'intérêts annuels réduits d'au moins 62 milliards de dollars.

"À court terme, le financement d’une hausse de l’investissement public en capital peut entrer en concurrence avec les dépenses courantes, y compris les dépenses sociales productives telles que les salaires des enseignants et des professionnels de santé", notent les auteurs.

"À long terme, cependant, les économies de dette réalisées grâce à cet investissement peuvent être utilisées pour réduire la pauvreté et favoriser l’inclusion sociale", poursuivent-ils.

Ainsi, "cette trajectoire d'endettement plus faible représente une économie nette de 463 milliards de dollars, soit près d'un quart du coût nécessaire pour mettre fin à la pauvreté sur le continent".

Transparence

Le rapport note toutefois de multiples vulnérabilités, comme une dépréciation monétaire ou les chocs climatiques.

Des mineurs travaillent dans une mine artisanale de cuivre à Kolwezi, en RDC, le 27 septembre 2026 ( AFP / MARIE RUWET )

Les défis diffèrent selon les régions : financer de meilleures infrastructures en Afrique centrale et de l'Est, et notamment minières en Afrique australe, renforcer la résilience climatique en Afrique du Nord ou protéger les investissements agricoles en Afrique de l'Ouest.

En conclusion, le rapport identifie trois priorités : orienter davantage les emprunts vers la transformation productive, renforcer la gestion et la transparence de la dette, ce qui peut accroître la confiance et réduire le taux d'emprunt, et développer les marchés de capitaux nationaux ainsi que le rôle des banques publiques de développement.

Les options de financement dépendent notamment des capacités de chaque pays et de leur degré d'accès aux marchés de capitaux.

L'OCDE et l’Union africaine appellent également à "une coordination internationale renforcée" dans le traitement des crises de la dette, avec des délais plus courts et un renforcement des initiatives africaines de suivi et de gestion de la dette.