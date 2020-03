La détresse des restaurateurs face à la crise du coronavirus

Jeudi dernier, Francesca est retournée au Comptoir Gambetta, son restaurant situé dans le 20e arrondissement. « J'ai tout nettoyé, bien rangé les bouteilles de vin dans ma cave, coupé l'eau et la pression de CO2 pour le tirage de bière pression, mis du vinaigre dans les éviers. Plus tôt sans la semaine, j'avais cuisiné ou congelé la nourriture et je me suis occupée des aliments périssables », confie cette restauratrice d'une quarantaine d'années.Il y a tout juste une semaine, samedi 14 mars, elle tient encore une casserole à la main, quand, à 20 h 13 précises, elle apprend que le Premier ministre Édouard Philippe annonce la fermeture dès minuit des bars, restaurants et autres commerces jugés non essentiels. « Si cela nous a pris de court, cela ne m'a pas surpris pour autant. Étant italienne, j'étais au courant au jour le jour de ce qui se passait dans mon pays. C'était hallucinant pour moi le retard avec lequel la France faisait face au coronavirus. »Lire aussi Coronavirus : quarantaine à la romaine D'ailleurs, la cheffe d'entreprise, à la tête d'une société par actions simplifiée (SAS) de cinq salariés ? dont elle ?, avait programmé une réunion de crise pour la semaine avec ses employés. Elle voulait prendre des mesures d'hygiène minimum telles qu'interdire de manger sur le comptoir, car c'était trop près des serveurs, mettre des distances de sécurité entre les tables... La fermeture de son restaurant a changé la...