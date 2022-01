La désindustrialisation a pesé sur la productivité, selon une étude

La désindustrialisation pèse négativement sur la productivité depuis le début des années 2000, selon une note, publiée jeudi, de France Stratégie, qui a étudié ce phénomène dans plusieurs pays.

Plus généralement, la croissance de la productivité a ralenti depuis le début des années 2000, à la fois par "épuisement des gains de productivité à l'intérieur des secteurs" et par "déplacement" des emplois vers les services, où la productivité est traditionnellement plus faible, concluent les auteurs de cette étude.

France Stratégie, un organisme placé auprès du Premier ministre, a étudié la relation entre la dynamique sectorielle et les gains de productivité pour six pays (France, Allemagne, Etats-Unis, Suède, Italie, Espagne) et la zone euro, entre 2000 et 2017.

De son côté, "la France conserve un niveau de productivité parmi les plus élevés des pays avancés", même si pour tous, le taux de croissance annuel moyen est passé d'une fourchette comprise entre 3% à 5% dans les années 1970 à moins de 1%.

Selon France Stratégie, la plus grande partie des gains de productivité horaire vient désormais de quatre secteurs: les services non marchands, les activités scientifiques, techniques et administratives, les activités immobilières, et l'activité de commerce, transports et hébergement-restauration, à cause de leur part importante dans l'emploi total.

Les auteurs de la note soulignent qu'à l'inverse, "la baisse du poids dans l'emploi de l'industrie manufacturière, dont les niveaux et les gains de productivité sont élevés, a contribué négativement à l'évolution de la productivité", à l'exception notable de l'Allemagne. Cela s'explique par la baisse du secteur dans l'emploi total.

Les auteurs appellent toutefois à "relativiser l'effet de la désindustrialisation française sur les gains de productivité", alors que ce secteur en France est passé de 13,7% à 9,6% de l'emploi total entre 2000 et 2017.

En effet, à partir des années 2010, l'industrie contribue de nouveau positivement à ces gains, même si cette contribution est moindre qu'avant 2000.

La France se distingue enfin par "la grande concentration géographique de la croissance de la productivité" dans une seule région, l'Ile-de-France.

"Retirer l'Ile-de-France reviendrait toutes choses égales par ailleurs à abaisser de 4 points de pourcentage la croissance de la productivité nationale sur la période 2000-2016", remarquent les auteurs.