La dernière équipe type du week-end de 2019

Fêtes de Noël et trêve obligent, le onze de ces derniers jours vient majoritairement d'Angleterre et de Turquie. Mais l'Italie, la France, l'Espagne, la Bolivie et... la neige ont également eu leur mot à dire.

Gardien

Défenseurs

¡TREMENDO VIDEO! Juanmi Callejón, hermano gemelo de José María Callejón del Napoli, jugó su último partido con la camiseta del Bolívar, donde se hizo ídolo, y este pequeño fanático se le tiró a los pies rogando que se quede. El español rompió en llanto. Fútbol señores. pic.twitter.com/u20dOU4YkR -- SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2019

Douze minutes, et puis c'est tout. Visiblement, la famille l'attendait en cette période de fêtes.Quand quatre yeux pleurent en même temps, les larmes de leurs propriétaires fusionnent dans un élan d'émotion. La raison de cet océan de sentiments ? L'Espagnol, qui va quitter le club pour raisons personnelles, a vu débarquer un jeune supporter en pleurs le suppliant de ne pas partir. Snif, snif.Oui, quatre hors-jeu ont annulé des buts de manière grotesque. Non, ce n'est pas la VAR qui est en cause, mais la façon dont on l'utilise. Ne pas confondre.