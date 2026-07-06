La dernière annonce de Cristiano Ronaldo ne vous étonnera pas mais elle vous tirera une larmichette

La dernière annonce de Cristiano Ronaldo ne vous étonnera pas mais elle vous tirera une larmichette

Ça y est, c’est officiel. Il ne pouvait y avoir que lui pour l’annoncer , donc il l’a fait. Alors qu’il s’apprête à affronter l’Espagne lundi soir (21h), Cristiano Ronaldo l’a confirmé en conférence de presse : c’est sa dernière Coupe du monde !

« Ce sera mon dernier Mondial , a-t-il ainsi répondu à une question lancée en espagnol. Il faut profiter chaque jour et j’espère que demain ne sera pas mon dernier match. » Une réponse qu’il n’aurait certainement pas donnée aux journalistes portugais, qui en ont pris pour leur grade. …

JF pour SOFOOT.com