La dernière annonce de Cristiano Ronaldo ne vous étonnera pas mais elle vous tirera une larmichette
Ça y est, c’est officiel. Il ne pouvait y avoir que lui pour l’annoncer , donc il l’a fait. Alors qu’il s’apprête à affronter l’Espagne lundi soir (21h), Cristiano Ronaldo l’a confirmé en conférence de presse : c’est sa dernière Coupe du monde !
« Ce sera mon dernier Mondial , a-t-il ainsi répondu à une question lancée en espagnol. Il faut profiter chaque jour et j’espère que demain ne sera pas mon dernier match. » Une réponse qu’il n’aurait certainement pas donnée aux journalistes portugais, qui en ont pris pour leur grade. …
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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