information fournie par So Foot • 20/12/2023 à 11:16

« La dérive des parents n’est qu’un résultat de tout ce qui ne va pas là-haut »

Grégory Truffot est le responsable technique jeunes du FC Jouy-le-Moutier, dans le Val d'Oise. Le 16 décembre, il poste un message sur son compte Twitter/X dans lequel il explique que des parents de joueurs de U8 réclament son départ. Il revient sur cet épisode qui n'est malheureusement pas un cas isolé.

Que s’est-il passé pour que deux parents de jeunes de votre catégorie U8 demandent votre départ ?

En début de saison, j’ai déjà eu un petit accrochage avec un papa d’un U8. Il était toujours dans la comparaison avec ce que faisait l’ancien éducateur. Je pense que ce papa a un projet pour son enfant et aujourd’hui, il nous reproche nos entraînements qui, selon lui, ne sont pas assez durs, pas assez physiques et dans lesquels il n’y a pas assez de travail tactique. Finalement, je suis entré en conflit avec lui parce qu’au bout de trois discussions, il ne voulait pas comprendre, et tous les mercredis il revenait à la charge, toujours dans la critique.…

Propos recueillis par Louis Preuvot pour SOFOOT.com