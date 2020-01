La députée villaniste Paula Forteza quitte le groupe LREM

Premier impact au groupe LREM de la lutte fratricide pour les municipales à Paris : la députée Paula Forteza, soutien du candidat dissident Cédric Villani, a annoncé mardi sa décision de quitter le mouvement et le groupe majoritaire. « Je suis Cédric Villani dans sa campagne pour Paris. J'annonce aujourd'hui mon départ de La République en marche », a annoncé la députée des Français d'Amérique latine sur RMC et RMC Découverte. Elle a expliqué sa décision par « beaucoup de raisons liées au fond » mais aussi « à la méthode, à la stratégie politique » du mouvement, « verrouillé, qui récompense les amitiés plus que les compétences », et suit « une dynamique d'exclusion, de rétrécissement, plus que de rassemblement ». LIRE AUSSI > Municipales à Paris : Villani, le choix de la libertéDésignée par Cédric Villani comme tête de liste dans le XIXe arrondissement de Paris, l'élue a expliqué à l'AFP qu'elle siègerait dans un premier temps chez les non-inscrits. Sans préjuger d'autres départs, elle estime qu' « il y a la place à l'Assemblée pour un groupe écologiste et progressiste ». « Notre action n'est pas à la hauteur »Pressé dimanche par Emmanuel Macron de se « rapprocher » de Benjamin Griveaux, Cédric Villani a acté le divorce avec LREM en « maintenant sa candidature librement ». Le bureau exécutif du mouvement devrait acter mercredi soir qu'il « n'est plus adhérent », selon le délégué général d'En marche Stanislas Guerini. Dans un message adressé à ses collègues « marcheurs » consulté par l'AFP et où elle annonce son « choix de quitter » LREM, Paula Forteza souligne que chacun dans le groupe « peut mesurer la dureté de ces dernières semaines ». Elle explique avoir espéré « un tournant social et écologique », mais regrette une « politisation de sujets qui attisent les divisions », comme sur l'immigration. « De nombreux départs ont déjà exprimé à quel point notre ...