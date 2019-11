La députée Marion Lenne quitte LREM

La députée de Haute-Savoie Marion Lenne a décidé de quitter le mouvement LREM, jeudi. Elle évoque un « désaccord sur le fonctionnement » du parti, et affirme être « encore en réflexion » sur son avenir au sein du groupe parlementaire à l'Assemblée.« Par conviction personnelle, j'ai quitté le mouvement. J'en ai fait le tour, me semble-t-il. J'ai un désaccord sur le fonctionnement car je trouve qu'on n'écoute pas assez les territoires. Pour le groupe parlementaire, c'est encore en réflexion. Je verrai à mon retour » d'un voyage à Madagascar, a-t-elle expliqué.Si elle quitte le groupe, elle rejoindra la dizaine de députés « marcheurs » qui ont fait défection ou se sont mis en retrait. La dernière en date, Jennifer de Temmerman, expliquait mi-novembre avoir perdu espoir après le vote de mesures sur l'immigration et l'instauration d'un délai de carence de trois mois pour l'accès des migrants à certains soins.Gilles Le Gendre aurait averti Emmanuel MacronComme Jennifer de Temmerman et une dizaine d'élus de l'aile gauche, Marion Lenne avait cosigné une tribune pour s'opposer à l'exécutif sur ce point. Et elle a voté contre l'amendement gouvernemental actant la baisse de 15 millions d'euros des crédits attribués à l'Aide médicale d'Etat (AME). Le groupe LREM compte actuellement 303 membres et apparentés, contre 313 au début de la législature.Selon Le Monde, le chef de file des marcheurs à l'Assemblée Gilles Le Gendre a récemment adressé une note à Emmanuel Macron pour « l'avertir » sur l'état d'esprit du groupe majoritaire. Il n'a pas souhaité commenter ses échanges avec le président de la République mais a assuré sur France 2 que l'article du Monde « ne correspond (ait) ni à la lettre ni à l'esprit » de ce qu'il aurait pu écrire.« On a fait la campagne d'Emmanuel Macron puis découvert la distance entre un président de la République et le groupe ...