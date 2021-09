La députée ex-LREM et anti-pass sanitaire, Martine Wonner, lance sa formation politique

Elle a récemment provoqué une nouvelle polémique en appelant à "envahir" les permanences des parlementaires.

Martine Wonner à Wiwersheim, le 14 septembre 2021. ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Mise au ban de la majorité pour ses prises de position controversées sur la crise sanitaire, la députée anti-pass sanitaire Martine Wonner a lancé, mardi 15 septembre en Alsace, sa propre formation baptisée "Ensemble pour les libertés".

"Ce moment est un moment solennel, je lance 'Ensemble pour les libertés' (EPL) qui est une force de rassemblement", a déclaré Martine Wonner lors d'une conférence de presse à Wiwersheim, village du Bas-Rhin au cœur de sa circonscription, où une trentaine de partisans étaient venus la soutenir.

"Ce n'est ni un mouvement, ni un parti politique" mais une "force de rassemblement citoyenne parce que depuis de très longs mois, les citoyens qui se mobilisent toujours plus nombreux, partout en France, le demandent", a expliqué cette ex-membre du groupe Libertés et territoires, désormais non inscrite à l'Assemblée.

La députée a détaillé les cinq thèmes portés par son mouvement : santé, économie, "faire société", les territoires et le numérique . Elle n'a pas précisé son nombre d'adhérents.

"Dans quel pays vivons-nous ?"

Les citoyens sont "dans le rejet des partis politiques actuels", a-t-elle poursuivi. "Ce rassemblement défend une vision particulière et des valeurs (...) de bienveillance et de respect pour tous les citoyens , quelles que soient leurs décisions", a ajouté Martine Wonner, expliquant que EPL entendait défendre "toutes les libertés".

"Nous sommes à la veille du 15 septembre. Demain, des soignants (...), des pompiers, n'auront plus le droit d'exercer leur métier (...) Dans quel pays vivons-nous ?", a-t-elle poursuivi, alors que l'obligation vaccinale les concernant entre en vigueur mercredi . Cette loi, qui s'applique selon elle "comme un couperet", va l'empêcher d'exercer à l'association où cette psychiatre de formation continue de consulter quelques heures par semaine, a-t-elle dit.

"Dérive liberticide"

"Je ne suis pas 'antivax', je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais", a toutefois insisté Martine Wonner, avant de fustiger la "dérive liberticide" du gouvernement depuis mars 2020.

EPL "aura une candidate aux législatives", a-t-elle encore assuré, sans autres précisions, alors qu'on lui demandait si elle allait se représenter aux législatives de 2022.

Ex-frondeuse de la majorité présidentielle, élue sous l'étiquette LREM en 2017, Martine Wonner, 57 ans, avait été mise au ban du parti présidentiel en mai 2020 après avoir voté contre le plan de déconfinement. Coutumière des déclarations controversées, elle a provoqué récemment un nouveau tollé en appelant "à faire le siège des parlementaires" , conduisant son groupe Libertés et territoires à l'exclure.