La démographie, défi à anticiper pour les finances publiques, selon un rapport

Fécondité en baisse, allongement de l'espérance de vie: le poids de la démographie sur les finances publiques va aller croissant, souligne mardi la Cour des comptes, qui invite à repenser "la vision collective" du vieillissement et de l'âge du départ à la retraite.

"La contrainte systémique que fait peser la démographie sur les systèmes de retraite par répartition invite à repenser la tranche d'âge 60-70 ans comme une décennie où l'activité professionnelle devra continuer à prendre une place croissante pour ceux qui le pourront", note le rapport de la Cour des comptes.

A l'heure où l'Assemblée nationale va reprendre l'examen du budget de la Sécurité sociale, la Cour souligne que "l'âge de bascule" du travail à l retraite exerce, "au moins autant que le niveau des pensions, une influence décisive sur l'équilibre des finances publiques". Mais "l'intensité du débat sur les retraites" ne devrait pas éclipser les autres défis posés par le vieillissement de la population, insiste l'institution.

Avec le déclin de la fécondité (1,62 enfant par femme en 2024), l'espérance de vie allongée, l'arrivée à des âges avancés des générations nombreuses du baby-boom, la part des 65 ans et plus dans la population française est passée de 16,3% en 2005 à 21,8% en 2024. Par ailleurs, d'ici 2070, cette part pourrait même atteindre 28,9%.

Pour la Cour des comptes, la réduction du nombre d'habitants en âge de travailler va éroder les recettes publiques, qui vont décrocher par rapport à des dépenses pour les retraites, la santé et la dépendance durablement augmentées par les effets du vieillissement.

En maintenant les dépenses par tête et par tranche d'âge à leur niveau actuel, les dépenses publiques pourraient représenter 60,8% du PIB en 2070, un niveau comparable à celui déjà atteint lors du pic de la crise du Covid-19. Il est ensuite revenu à 57%.

Concernant l'hypothèse d'une stabilisation à ce niveau à l'horizon 2070, la dépense publique annuelle par tête "devrait alors être réduite", au fil des décennies, "de 1,7% en 2030, 3,3% en 2040, 4,8% en 2050, 5,1% en 2060 et 6,1% en 2070", écrit le rapport.

Dans ce contexte, les modalités de financement du système de protection sociale "seront nécessairement appelées à évoluer" et il incombera aux responsables politiques d'arbitrer "entre fiscalité ou cotisations, solidarité intergénérationnelle ou intragénérationnelle, secteur public et secteur privé" pour garantir équité et soutenabilité, selon les estimations de la Cour.

Avec ce document, la Cour n'est "pas en train d'appeler à la retraite à 70 ans" mais elle espère "éclairer le débat public que nous devons impérativement avoir, et je pense en premier lieu à (l'élection présidentielle de) 2027" , a souligné Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, en marge d'une conférence de presse.

Car malgré son prévisible impact massif sur les finances publiques, "la démographie reste la grande absente" des débats budgétaires, a-t-il souligné.

Pour M. Moscovici, pouvoirs publics et partenaires sociaux doivent anticiper ces transformations démographiques, faute de quoi la France risque de se retrouver "au pied du mur".

"Ne commettons pas la même erreur avec la démographie que celle que nous avons commise avec la dette publique", a-t-il prévenu.