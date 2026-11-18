La démocratie a "fait son temps", selon un maire de Nouvelle-Zélande qui lui préfère le modèle chinois

Des électeurs votent à l’hôtel de ville de Khandallah, à Wellington, le 7 novembre 2026 lors des législatives en Nouvelle-Zélande ( AFP / Marty MELVILLE )

La démocratie a "fait son temps" et il est "vraiment temps de passer à autre chose", a affirmé le maire d'Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, tout en louant la "prospérité" de la Chine dirigée par un parti unique.

Wayne Brown, maire depuis 2022 et connu pour ses déclarations outrancières, a confié au média Stuff qu’il avait suivi les récentes élections néo-zélandaises lors d’un voyage dans la mégapole chinoise de Canton. "Je ne sais pas ce qui se passe en Nouvelle-Zélande", a-t-il déclaré dans l’interview publiée mardi.

"C’est un système impénétrable... et regardez l’élection en Amérique... elle a produit une sorte de gouvernement qui ne fonctionne pas. L’Europe n’a pas connu de bonnes élections depuis des années", a-t-il assuré.

"La démocratie a fait son temps. Il est vraiment temps de passer à autre chose", a-t-il lancé. Les législatives de début novembre en Nouvelle-Zélande n'ont pas permis de dégager une majorité claire. Des négociations en vue d'une coalition doivent commencer après la publication des résultats définitifs le 27 novembre.

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait l’alternative à la démocratie, M. Brown a répondu qu’il ne voulait pas s’engager sur le terrain de l’idéologie: "Qu’est-ce qui fonctionne ? La Chine fonctionne. Vous savez, en termes de croissance économique et de prospérité".

Des policiers chinois patrouillent autour de la place Tiananmen lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste à Pékin, le 26 octobre 2026 ( AFP / Pedro PARDO )

La croissance de la Chine a pourtant ralenti ces dernières années, la deuxième économie mondiale peinant à soutenir la demande intérieure et à inverser la baisse des dépenses.

Pékin est également accusé de violations massives des droits, notamment à l’encontre de minorités ethniques, avec une liberté d’expression restreinte et une opposition au Parti communiste au pouvoir étouffée.

Ces propos ont suscité une rare remontrance de la part de l’ambassadeur de Washington à Wellington, Jared Novelly.

"J’imagine que le gouvernement néo-zélandais exige un minimum de quotient intellectuel pour recevoir un briefing de renseignement. Il est évident, à en juger par ses déclarations, que le maire n’atteint pas ce seuil", a souligné le diplomate sur X.

"Les États-Unis et la Nouvelle-Zélande n’ont pas bâti deux démocraties prospères en décidant que donner la parole au peuple était trop contraignant", a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a ensuite déclaré au radiodiffuseur public RNZ qu’il semblait que le maire avait été "capturé" par la Chine.

La Nouvelle-Zélande a durci sa position à l’égard de Pékin ces dernières années, avec notamment un rapport publié en août par une agence de renseignement accusant la Chine d’espionnage, ce que son ambassade a fermement démenti.