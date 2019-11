La démission du chef de l'Agence pour les réfugiés palestiniens accueillie avec soulagement à l'ONU

Suspendu après avoir mis en cause dans un rapport, Pierre Krähenbühl a préféré quitter l'agence dans un contexte de crise au sein de l'Unrwa, très critiquée par les Etats-Unis et Israël.

Aux Nations unies, les réactions sont mitigées alors que le commissaire général de l'Agence pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a démissionné, quelques heures après avoir été suspendu par le secrétaire général Antonio Guterres. Depuis mars, le Suisse Pierre Krähenbühl et trois autres hauts responsables de l'Agence, soupçonnés entre autres d'abus de pouvoir, font l'objet d'une enquête interne, dont des éléments ont été dévoilés dans la presse en juillet.

« Les premiers résultats de l'enquête ne retiennent pas de fraude ou de détournements de fonds, a annoncé le porte-parole du secrétaire général Stéphane Dujarric. Mais des problèmes de management doivent être réglés. » Sur le plateau de la télévision suisse TSR, où il est venu s'expliquer mercredi soir, Pierre Krähenbühl a précisé que l'enquête ne retenait pas non plus le soupçon de « relation personnelle » qu'on lui prêtait avec l'une de ses conseillères - et qu'il a toujours réfutée. « Des choses ont été clarifiées, a-t-il martelé. Il reste les questions de recrutements et d'enjeux de gestion. »

Pour de nombreux diplomates, alors que le renouvellement du mandat de l'Unrwa doit être discuté à l'Assemblée générale de l'ONU en décembre, cette démission est un soulagement. « C'est plus clair, explique le porte-parole d'un pays européen. Pierre Krähenbühl avait un délai de deux semaines pour présenter des explications. Mais c'est plus simple comme cela. »

Parmi les trois pays européens - Suisse, Belgique et Pays-Bas - qui avaient stoppé leurs financements depuis les révélations de l'enquête cet été, l'optimisme revient. « Nous gardons confiance dans le mandat de l'Unrwa, et allons réexaminer la situation », a-t-on expliqué à la mission belge de l'ONU, où deux dotations supplémentaires au budget 2019 ont été suspendues. La Suisse a indiqué « prendre note » de la démission du commissaire général, et confirmé qu'elle cessait toute contribution à l'Unrwa jusqu'à la fin de l'enquête, annoncée fin novembre.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr