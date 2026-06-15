La délégation iranienne est bien arrivée à Los Angeles

La délégation iranienne est bien arrivée à Los Angeles

Pas de mauvaise surprise. La sélection iranienne est bien arrivée à Los Angeles rapporte RMC Sport, mais sans onze membres du staff , restés au camp de base à Tijuana, car ils n’ont pas reçu leur visa pour se rendre aux États-Unis .

🇮🇷✅ La sélection iranienne est en territoire américain ! pic.twitter.com/n4n8aU1ruq…

LB pour SOFOOT.com