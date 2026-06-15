La délégation iranienne est bien arrivée à Los Angeles
Pas de mauvaise surprise. La sélection iranienne est bien arrivée à Los Angeles rapporte RMC Sport, mais sans onze membres du staff , restés au camp de base à Tijuana, car ils n’ont pas reçu leur visa pour se rendre aux États-Unis .
🇮🇷✅ La sélection iranienne est en territoire américain ! pic.twitter.com/n4n8aU1ruq…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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