La défense, fer de Lens

Meilleure attaque de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va-t-il surprendre l'arrière-garde la plus efficace de France à l'occasion de la dix-septième journée de championnat ? Une mission compliquée, tant Lens se montre solide derrière depuis le début de la saison. Mais un défi pas non plus insurmontable en ce premier jour de 2023, même sans Neymar et Lionel Messi.

Lens Paris S-G le 01/01/2023 à 20:45 Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

Kylian Mbappé risque-t-il de commencer à se lasser, ou va-t-il au contraire continuer à enfiler des buts comme des perles ? Depuis le mois de décembre 2022, en effet, l'attaquant affronte une fois sur deux des équipes qui savent particulièrement bien défendre. La Pologne, en huitièmes de finale de Coupe du monde ? Seulement deux réalisations encaissées et quatreen cinq rencontres, avant de la croiser avec la France. Le Maroc, dans le dernier carré de la même compétition ? Encore plus fort : une seule réalisation encaissée en neuf rencontres, et huit. Et en 2023 ? Maillots et épreuves différents, mais même topo. Contre Lens, cette fois.Car les Sang et Or, dauphins actuels du Paris Saint-Germain avec sept points de retard, se montrent eux aussi très efficaces quand il s'agit de protéger leur gardien. Ce qui n'était pas franchement le cas lors des éditions précédentes, loin s'en faut. Meilleure arrière-garde de Ligue 1 avec dix tremblements de filets concédés en seize parties (à égalité avec… le PSG) cette saison, l'équipe de Franck Haise a même réussi à tenir ses cages inviolées à sept reprises sur ses dix dernières sorties. Voilà pour les statistiques pures et dures, qui prouvent que le deuxième du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com