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« La défaite est entièrement de ma faute » : Ethan Mbappé présente ses excuses
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 11:54
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« La défaite est entièrement de ma faute » : Ethan Mbappé présente ses excuses

« La défaite est entièrement de ma faute » : Ethan Mbappé présente ses excuses

Un bel ascenseur émotionnel. Ethan Mbappé se souviendra de son premier match de Ligue des champions, perdue contre le Real Betis (2-3). Passeur sur le premier but en début de rencontre pour la recrue estivale Ayase Ueda, le jeune offensif a ensuite dégoupillé.

Instagram, nid d’excuses

Alors que les Espagnols venaient d’inscrire leur troisième but par l’intermédiaire de Troy Parrott, Mbappé a asséné un violent coup de coude au défenseur du Betis Natan qui lui cherchait des noises . Évidemment, le joueur de 19 ans a vu rouge , laissant ses partenaires en infériorité numérique pendant plus de 35 minutes.…

AC pour SOFOOT.com

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