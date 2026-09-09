« La défaite est entièrement de ma faute » : Ethan Mbappé présente ses excuses

« La défaite est entièrement de ma faute » : Ethan Mbappé présente ses excuses

Un bel ascenseur émotionnel. Ethan Mbappé se souviendra de son premier match de Ligue des champions, perdue contre le Real Betis (2-3). Passeur sur le premier but en début de rencontre pour la recrue estivale Ayase Ueda, le jeune offensif a ensuite dégoupillé.

Instagram, nid d’excuses

Alors que les Espagnols venaient d’inscrire leur troisième but par l’intermédiaire de Troy Parrott, Mbappé a asséné un violent coup de coude au défenseur du Betis Natan qui lui cherchait des noises . Évidemment, le joueur de 19 ans a vu rouge , laissant ses partenaires en infériorité numérique pendant plus de 35 minutes.…

AC pour SOFOOT.com