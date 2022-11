La défaite de Didier Deschamps

Comme attendu, Didier Deschamps a largement fait tourner pour ce dernier match de poule sans grand enjeu pour l'équipe de France. Mais cette fois, le sélectionneur a perdu son pari en alignant trop de joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs. Pas la meilleure manière de " concerner " ce jeune effectif, qui va désormais devoir redresser la tête.

Jeunesse perdue

" Venu réagir au micro de TF1 au coup de sifflet final, Axel Disasi peinait à trouver le sourire après le revers de l'équipe de France face à la Tunisie , en clôture de la phase de poules. Comme à chaque grand tournoi depuis qu'il est assis sur le banc des Bleus (à l'exception de l'Euro 2020), Didier Deschamps arrivait dans la peau d'un homme qualifié pour la suite et prêt à faire tourner. Il y a eu l'Equateur, la Suisse et bien sûr l'horrible match face au Danemark, voilà quatre ans. Une rencontre lors de laquelle Thomas Lemar, Presnel Kimpembe ou Djibril Sidibé avaient joué dans une position qu'ils maîtrisent, au moins. Rien de plus logique alors à voir les Bleus largement moins flamboyants que face à l'Australie et le Danemark, la faute notamment à neuf changements dans le XI de départ (contre six lors de chacun des trois précédents).Une différence majeure toutefois pour cet opus 2022 : la France a perdu, tout d'abord. Mais surtout, le boss des Bleus, s'il a pu reposer ses cadres, a perdu son pari sur ce coup-là. À vouloir absolument aligner tous ses seconds couteaux, il s'est retrouvé à faire jouer de trop nombreux joueurs à des postes inconnus. Qui sait si Eduardo Camavinga ou Axel Disasi, loin d'être inoubliables dans les couloirs, pourront retrouver une certaine confiance s'ils doivent à nouveau prêter main forte, plus loin sur la route qui mène à la troisième étoile ? Comme avec Igor Tudor à l'OM, Matteo Guendouzi a évolué bien haut, sans aucun succès, pendant que Randal Kolo Muani se démenait comme il pouvait sur le front de l'attaque. Clairement pas la meilleure manière de mettre dans le bain sept joueurs à six sélections ou moins, dont aucune dans un Mondial.La plus grosse inquiétude concerne probablement le poste des latéraux. D'un côté, un Theo Hernandez qui doit tenir le couloir gauche alors que l'alternative Camavinga a pris du plomb dans l'aile. De l'autre, des centraux qui se succèdent sans convaincre. Qui pour le huitième de finale ? Pendant ce temps-là, Ferland Mendy, Lucas Digne, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com