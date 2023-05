La déclaration pleine d’amertume de Landry Chauvin après l’élimination des Bleuets du Mondial U20

Landry service.

La France ayant été éliminée à l’issue de la phase de poules avec un bilan d’une seule victoire pour deux défaites, la Coupe du monde U20 est donc un échec pour l’équipe de Landry Chauvin. Le sélectionneur n’a pas caché sa « déception » , mais en veut aussi à la FIFA pour les conditions selon lui non favorables à l’ambition de la sélection tricolore. « J’ai perdu plus d’énergie avant la Coupe du monde que pendant, pour essayer de monter une équipe , regrette le technicien de 54 ans dans une interview parue dans le journal L’Équipe . Comment l’Angleterre fait pour avoir 16 joueurs qui étaient à l’Euro l’année dernière et nous que 10 ? On est prisonniers de l’excellent travail fait par les centres de formation en France, car les jeunes jouent en professionnel plus vite. Je n’en veux pas aux clubs qui sont dans leur droit, mais plutôt à la FIFA » , déclare donc un homme soutenant les clubs français dans leur démarche d’offrir du temps de jeu à leurs jeunes éléments.…

MLM pour SOFOOT.com