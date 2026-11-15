La déclaration lunaire de De la Fuente sur le racisme en Espagne
Première nouvelle.
Première nouvelle. Quelques heures avant d’affronter l’Angleterre au Metropolitano de Madrid, pour le compte de la sixième journée de Ligue des nations, Luis De la Fuente a été interrogé sur d’éventuels incidents racistes en tribunes, à la suite des inquiétudes exprimées par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel. Sa réponse est affligeante.…
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